Scrubs - Die Anfänger Mein Mittagessen mit Cox

Im Sacred Heart warten drei Patienten auf Organverpflanzungen. Doch weit und breit ist kein Spender in Sicht. Da wird die ehemalige Patientin Jill eingeliefert, die scheinbar an einer Überdosis Kokain gestorben ist. Ihre Organe eignen sich zur Verpflanzung und das Leben der drei Patienten scheint gerettet. Die Autopsie von Jills Leiche bringt schließlich eine erschreckende Wende.



