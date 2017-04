Hot In Cleveland Ein Bräutigam zum Verlieben

In einem Monat werden Joy und Bob in Paris heiraten. Victoria und Melanie tun so, als ob ihnen das nichts ausmachen würde. Bob will unterdessen seine zukünftige Schwiegermutter Philippa für sich gewinnen und überhäuft sie mit Komplimenten, was ungeahnte Folgen hat.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)