The Big C Gespenster

Cathy ist aufgeregt, denn endlich startet ihre Krebstherapie. Doch der Tag steht anscheinend unter keinem guten Stern: Auf dem Krankenhausparkplatz fährt sie einen anderen Krebspatienten an und dann fehlen auch noch ihre Versicherungspapiere. Sean zweifelt derweil wieder an seinem Verstand, als in Marlenes ehemaligem Haus seltsame Geräusche vom Dachboden erklingen.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)