Was gibt es Neues?

...bestehend aus Eva Maria Marold, Clemens Maria Schreiner, Günther Lainer, Thomas Stipsits und Thomas Maurer – dreht sich diesmal alles um den Vienna City Marathon, der am 23.4. die Stadt zur Laufstrecke werden lässt. Passend dazu etwa die Frage danach, was eine „Laufglocke“ sein könnte?!

Die Promi-Frage kommt vom deutschen Kabarettisten Dieter Nuhr, der wissen möchte, warum in einem Tierpark in Bangkok die Elefanten schwarz-weiß angemalt wurd