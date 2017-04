The Big C Sextherapie

Bei Cathy und Paul herrscht durch die Krankheit gerade Frust im Sexleben. Um wieder etwas Schwung in die Beziehung zu bringen, nimmt Rebecca Cathy in einen Sexshop mit. Und Andrea erzählt Cathy, dass ihre Eltern zurück nach Ghana wollen. Daraufhin lädt Cathy sie ein, in ihrem Haus zu wohnen. In der Zwischenzeit macht auch Adam ein paar interessante Erfahrungen.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)