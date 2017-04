Covert Affairs Umgehungslösungen

Über den Mossad-Agenten Eyal Lavin kommt Annie an brisante Informationen. Angeblich will der saudische Geschäftsmann Khalid Ansari, der unter dem Schutz des State Department steht, sich demnächst mit einem Top-Terroristen treffen. Umgehend setzt Annie ihre Chefin ins Bild. Als Joan jedoch untätig bleibt, weil sie Eyal misstraut, wendet sich Annie an Joans Vorgesetzten und Ehemann Arthur und löst damit ungewollt Spannungen aus, die mehr als nur die aktuelle Mission gefährden.