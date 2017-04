Disneys Die 7Z Ingwerkeks und Brummbärkeks / Freudesauger

Ingwerkeks und Brummbärkeks

Beim Fischen im zugefrorenen Teich wird Zwerg Brummbär zufällig Zeuge, wie Pfeffernuß-Elf Ingwerkeks im Eis einbricht und zu ertrinken droht. Zum Dank dafür, dass ihn Brummbär rettet, verspricht Ingwerkeks, Brummbär für den Rest seines Lebens zu dienen. So lautet ein ehernes Pfeffernuß-Gesetz! Anfangs freut sich Brummbär über den nimmermüden Helfer, bald aber fühlt er sich nur noch von Ingwerkeks' überbordenden Fleiß belästigt. Alles wird Brummbär aus der Hand genommen!



Freudesauger

In Jollywood feiern heute alle fröhlich den Jolly-Tag. Nur Hildy und Grim Düsterlich haben anderes vor. Die zwei begehen gemeinsam den Düster-Tag, der dieses Jahr zufällig mit dem Jolly-Tag zusammenfällt. Damit sie von der Fröhlichkeit der anderen nicht angesteckt werden, macht Grim seiner Hildy ein fabelhaftes Geschenk: einen sogenannten 'Freudesauger', der die Freude aller im Nu wegsaugt. Zwei Zwergen gelingt es jedoch, die Düsterlichs zu überlisten.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)