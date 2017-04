Revenge Wahrheit (1)

Ein Stromausfall hat ganz New York lahmgelegt. Emily erkennt, dass alle Spuren des Hackangriffs zu Aiden führen und er wie damals David Clarke zum nächsten Schuldigen gemacht werden soll. Dem nicht genug: Wenig später finden Emily und Nolan Takedas Leiche. In der Zwischenzeit versucht Regina einen Keil zwischen Declan und Charlotte zu treiben, während Conrad sich auf die wichtigste Rede seiner Karriere vorbereitet.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)