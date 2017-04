Glee Will will

Coach Beistes und Cooters haben geheiratet. Während Emma glaubt, dass Will wohl nie um ihre Hand anhalten wird, bittet dieser gerade den Glee-Club um musikalische Unterstützung für den perfekten Antrag. Finn will in die Fußstapfen seines Vaters treten und zur Armee gehen. Als er jedoch erfährt, woran sein Vater nach der Entlassung aus dem Militär tatsächlich gestorben ist, überkommt Finn die Angst, einmal genauso zu enden wie er und er fasst einen überraschenden Entschluss.