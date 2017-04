Grey's Anatomy Einmischen unerw├╝nscht!

Nachdem Alex endlich wieder aufgetaucht ist, wollen Meredith und Maggie natürlich wissen, was passiert ist. Im Krankenhaus muss Catherine von Bailey erfahren, dass die Oberärzte Eliza sabotieren. Es kommt sogar soweit, dass Meredith Eliza aus ihrem Operationssaal wirft. Bailey will sich dieses Verhalten nicht mehr länger gefallen lassen und suspendiert Meredith. Außerdem bekommt Maggie überraschend Besuch von ihrer Mutter Diane.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)