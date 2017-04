Hot In Cleveland K├╝chen-Chaos

Da Melanie nun ihre Arbeit als Radiomoderatorin verloren hat, ist sie auf der Suche nach einer neuen Aufgabe. Da ergibt sich die Gelegenheit, gemeinsam mit ihren Freundinnen ihr Stamm-Restaurant 'Stormi's' zu kaufen. Während Melanie und Co am Eröffnungsabend nicht nur mit Personalproblemen zu kämpfen haben, hat Elka ein Date mit Papst Franziskus.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)