Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann





Seit 2004 trägt Herbert Prohaska den Titel "Österreichs Fußballer des 20. Jahrhunderts". Der ehemalige Profikicker analysiert für den ORF die ausgestrahlten Matches. Dass dabei der Spaß nicht zu kurz kommen darf, bewies Herbert Prohaska mit einer Aktion, die international für Aufsehen sorgte: Einem Wetteinsatz folgend ließ er am Ende der Spiel-Analyse die Hosen runter und verabschiedete sich in Unterhosen von seinem Publikum.

Herbert Prohaska war einer der ersten Gäste von Stermann und Grissemann in Willkommen Österreich. Lange bevor sich die Show etablierte und zum Erfolg wurde wagte sich der Fußballexperte bereits 2007 in Sendung 18 ins Willkommen-Österreich-Studio und dient seit damals als Applaus-Gradmesser. "Mehr Applaus bekam nur Herbert Prohaska", lautet das anerkennende Urteil, nach Begeisterungsstürmen des Publikums. Am Dienstag setzt sich Herbert Prohaska zum dritten Mal zu Stermann und Grissemann an den Schreibtisch.



Nicole Wesner schmiss mit 35 ihren Job hin, um Profiboxerin zu werden. Ende letzten Jahres hat die 39-Jährige den Kampf zur Titelverteidigung im Leichtgewicht gewonnen und bleibt damit Weltmeisterin in den Klassen WIBF, WBF und GBU. In ihrem früheren Leben war die geborene Deutsche Marketing-Managerin bei einem Pharmaunternehmen. Als sich das tägliche Training nicht mehr mit ihrem gut bezahlten Job vereinbaren ließ, reichte sie die Kündigung ein und nahm große finanzielle Einbußen in Kauf, um ihren Traum zu leben. Stermann und Grissemann treffen am Dienstag Nicole Wesner, eine Frau, die ein Knock-Out, dem Burnout vorzieht.



So wie die deutsche Nicole Wesner hat sich auch der US-amerikanische Musiker James Hersey dazu entschieden, in Wien zu leben. Mit seinem Song "Miss you" schaffte es Hersey letztes Jahr in die Charts. Am Ende der Sendung steht er auf der Willkommen-Österreich-Showbühne.