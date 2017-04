Devious Maids - Schmutzige Geheimnisse Wo ist mein Baby?

Genevieve hat Ehemann Nummer sieben in Aussicht: Alfred, einen blinden, 76-jährigen Milliardär. Diesem erzählt sie, dass sie erst 39 ist. Womit Genevieve nicht gerechnet hat, ist, dass Alfred ein Kind mit ihr will. Inzwischen nutzt Rosie die Abwesenheit von Evelyn, um im Haus nach den von Marisol verlangten DVDs zu suchen. Sie findet jedoch nichts, was auf die Ermordung Floras hindeutet. Doch dann macht sie im Safe der Powells eine interessante Entdeckung.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)