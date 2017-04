Cougar Town Sag du es mir

Jules ist fassungslos, als sie erfährt, dass ihre Freunde viele Geheimnisse vor ihr haben. Sie beschließt, in Zukunft mehr Zeit mit ihrer Therapeutin zu verbringen. Inzwischen machen Bobby und Travis einen Billigurlaub im Kaufhaus, wo Bobby einen heißen 'Urlaubsflirt' erlebt. Und Laurie befindet sich wegen Travis in einem Gefühlswirrwarr.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)