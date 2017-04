Die Schlümpfe Schlumpfines goldene Locken / Monster-Schlümpfe

Schlumpfines goldene Locken

Hogatha hat Schlumpfine gefangen genommen um in den Besitz von Schlumpfines Haarpracht zu gelangen. Kein leichtes Unterfangen und außerdem funken natürlich die Schlümpfe dazwischen.



Monster-Schlümpfe

Alle sind in heller Aufregung, der Maskenball soll heute Abend stattfinden. Schlaubi tut wieder einmal was er nicht tun sollte. Er beschäftigt sich mit Papa Schlumpfs Zauberbuch und verwandelt alle Schlümpfe in grässliche, aber immerhin lustige Monster.