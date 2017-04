Schlafenszeit

Hildy Düsterlich erblasst vor Neid: Ausgerechnet ihre alte Rivalin aus der Kindheit, Flotti Fagotti, soll einen Zauberpreis erhalten. Mit nur einem Spruch hat sie hundert Menschen in den Schlaf gezaubert und damit großen Eindruck hinterlassen. Fest entschlossen, Flottis Rekord zu brechen, will Hildy ganz Jollywood ins Träumeland schicken. Immerhin leben dort 101 Personen! In ihrem Ehrgeiz übersieht Hildy jedoch, dass der Schlummerzauber, den sie ausspricht, nicht bei Leuten wirkt, die bereits schlafen.



Goldlöckchen und die 7Z

Als die sieben Zwerge von einem Ausflug zum Schloss zurückkommen, finden sie in ihrem Haus Goldlöckchen vor. Angeblich wird das süße, blondgelockte Mädchen von drei fiesen alten Bären gejagt und braucht dringend ihre Hilfe. Die 7Z bereuen allerdings schon bald, Goldlöckchen vertraut zu haben. Nicht nur, dass das Mädchen stets an seinen eigenen Vorteil denkt, sind die drei Bären gar nicht bösartig, sondern in Wahrheit nur sehr enttäuscht von ihr.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)