Cougar Town Die Wahrheit tut manchmal weh

Jules' Vater Chick hat sich bei einem Reitunfall verletzt und wird seitdem von Jules gepflegt. Allerdings ist Jules gerade selbst erkrankt, sie leidet an einem Nierenstein, was sie ihm jedoch unbedingt verschweigen will. Travis will von Bobby und Grayson lernen, wie man ein erfolgreicher 'Aufreißer' wird. Und die Freunde diskutieren die Frage, ob Sex mit einem Sex-Roboter als Seitensprung bezeichnet werden könnte.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)