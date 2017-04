How I Met Your Mother Im Exil

Robin hat Heimweh. Um sie aufzuheitern, beschließt Marshall, sie in eine ganz spezielle Bar mitzunehmen. Gleichzeitig ist Teds Schwester Heather zu Besuch. Wie sich herausstellt, plant sie, nach New York zu ziehen und ist aus diesem Grunde auf der Suche nach einem Job und einer Wohnung. Da die chaotische Heather ausgerechnet in der Finanzbranche Fuß fassen will, organisiert ihr Barney, der immer schon von ihr angetan war, ein Vorstellungsgespräch bei seinem Arbeitgeber.