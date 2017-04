How I Met Your Mother Sex mit der Ex

Robin ist zu Ted in die Wohnung gezogen. Es dauert nicht lange, bis es aufgrund von Robins Unordentlichkeit zu ersten Streitereien kommt. Die Lösung des Problems ist schnell gefunden: Beide erkennen, dass ihnen der Sex fehlt, den sie ansonsten immer als Ventil benutzt haben, um Spannungen abzubauen. Kurzerhand beschließen Robin und Ted, wieder miteinander ins Bett zu gehen - auf rein freundschaftlicher Basis, versteht sich. Indes gesteht Barney Lily seine Gefühle für Robin und Marshall erzählt von seinen Schwierigkeiten, mit einer Zeitschrift unterm Arm das Firmen-WC aufzusuchen. Hauptdarsteller Josh Radnor (Ted Mosby)

Jason Segel (Marshall Eriksen)

Cobie Smulders (Robin Scherbatsky)

Neil Patrick Harris (Barney Stinson)

Alyson Hannigan (Lily Aldrin)

Regie Pamela Fryman