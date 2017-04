Bereits im März 2012 (ein Jahr nach Erscheinen des ersten Bands der Erotik-Trilogie von Autorin E.L. James) sicherte sich Universal Studios die Filmrechte für kolportierte $5 Millionen Dollar. Nachdem Superstar Angelina Jolie die Regie angeboten wurde und sie dankend abgelehnt hatte, übertrug Universal die Inszenierung an die Britin Sam Taylor-Johnson ("Nowhere Man"), die das Buch mit cooler Optik und prickelnder Erotik für die Leinwand umsetzte. Die heißbegehrte Rolle der naiven Studentin Anastasia Steele wurde mit der damals noch unbekannten Tochter von Melanie Griffith und Don Johnson, Dakota Johnson , besetzt. Der nordirische Schauspieler Jamie Dornan , bis dato hauptsächlich bekannt aus der ABC-Serie "Once Upon a Time", übernahm die Rolle des smarten Millionärs und Sado-Maso-Fans Christian Grey. Auch die Nebenrollen wurden mit Edelmimin Jennifer Ehle (BBC-Serie "Stolz & Vorurteil") und Oscargewinnerin Marcia Gay Harden ("Pollock") als Greys Mutter prominent besetzt.

Oscar/Grammy- und Golden-Globe-Nominierungen

Für den Song "Earned It" (The Weeknd) gab es eine Oscar- und eine Grammy-Nominierung, für die Pop-Ballade "Love Me Like You Do" von Ellie Goulding eine Golden-Globe- und Grammy-Nominierung. Bei einem Produktionsbudget von $40 Millionen Dollar übertraf der Film alle Erwartungen und nahm weltweit über $570 Millionen Dollar weltweit ein. Die Dreharbeiten fanden von Dezember 2013 bis Februar 2014 in Vancouver, Kanada, statt. Nach dem Sensationserfolg des ersten Teils beeilten sich die Macher, den zweiten Teil so schnell wie möglich unter die Fans zu bringen - "Fifty Shades - Gefährliche Liebe" feierte am 9. Februar 2017 seine Premiere und hält derzeit bei einem internationalen Box-Office-Ergebnis von fast $379 Millionen Dollar.