Yakari Die Herrschaft der Hitze

Die einzige Wasserquelle des Stammes, ein Fluss in Lagernähe, trocknet über Nacht aus. Anders als sein Vater bezweifelt Yakari, dass daran einzig und allein die Hitze der letzten Tage schuld ist. Während Kühner Blick schon Vorbereitungen trifft, den beschwerlichen Weg zu den Großen Seen in Kauf zu nehmen, um an frisches Wasser zu gelangen, folgt Yakari dem Flussbett, um der wahren Ursache für die Trockenheit auf die Spur zu kommen.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)