Fifty Shades Uncovered - das Geheimnis des Welterfolgs

Der Roman "Fitfty Shades of Grey" hat Bondage, also erotische Fesselspiele zur sexuellen Stimulation, auch in die Schlafzimmer jener gebracht, die zuvor nichts darüber wussten.

Hinter dem Bestseller versteckt sie sich die phantasievolle Ausschmückung einer erotischen Liebesromanze durch Autorin E.L. James, die ihr Werk gern als "Romantik für Erwachsene" klassifiziert sieht. Zahlreiche Kritiker jedoch sehen darin einen gewöhnlichen "Hausfrauen-Porno".

Der Film zum Buch hat jedenfalls umsatzmäßig längst den Streifen "Da Vinci Code" und auch die gesamte Harry Potter-Serie übertroffen.

Für diese Dokumentation über ein kulturelles und sexuelles Massenphänomen hat sich Regisseurin Sonia Anderson in London und New York auf die Spurensuche begeben. Mit Interviews von Autoren, Stars und Fans lüftet sie das Geheimnis von "Fifty Shades of Grey".