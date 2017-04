CSI Miami Einer gegen alle (1)

Horatio und sein Team untersuchen den Tod der Journalistin Denise Baines. Diese wurde in einer Diskothek mit einem Nervenkampfstoff vergiftet. Bei Ermittlungen in ihrer Wohnung, stoßen die Detectives auf Unterlagen über den äußerst zwielichtigen Anwalt Darren Vogel. Dieser hat ein feines Erpressernetz aufgebaut, um seine eigenen Mandaten auf kriminelle Weise zu entlasten. Doch Vogel geht noch einen Schritt weiter. Heimlich versucht er, Samanthas Reputation zu beschädigen, damit sämtliche Fälle, an denen sie gearbeitet hat, neu aufgerollt werden müssen.