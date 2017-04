Guys With Kids Weihnachten

Ein Jahr ist es her, dass sich Chris und Sheila getrennt haben. Für Sheila Grund genug, Chris endlich ihren Verlobungsring zurückzugeben. Doch Chris weigert sich, ihn anzunehmen. Derweil haben es sich Nick und Emily in den Kopf gesetzt, ihre Freunde Gary und Marny aus ihrem ehelichen Alltagstrott herauszuholen. Der gemeinsame Abend in diversen Bars endet mit einem betrunkenen Auftritt von Gary und Marny, in dem sie Nick und Emily offenbaren, was die anderen wirklich von ihnen denken.