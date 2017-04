New Girl Arachnophobie

Gerade als Schmidt letzte Vorbereitungen für ein Essensdate mit Fawn trifft, sucht ihn sein schlimmster Alptraum heim: In der Wohnküche erspäht er eine Spinne! Schmidt rastet völlig aus. Damit ihn Fawn nicht in diesem panischen Zustand vorfindet, sollen seine Freunde den Sechsbeiner so schnell wie möglich außer Haus schaffen. Doch das ist leichter gesagt als getan. Ein Missverständnis macht derweil Jess Glauben, Cece sei heimlich in Nick verliebt. Kurzerhand initiiert sie eine Aussprache zwischen den beiden.