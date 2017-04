Noahs Insel Die plappernde Insel

Auf Noahs Insel scheint die Welt in Ordnung. Die Tiere genießen die Sonne und die Früchte ihres neuen Gartens. Doch die Idylle ist trügerisch: Eine Flutwelle rollt heran. Glücklicherweise entdeckt die Geierstaffel eine einsame Insel ganz in der Nähe, deren hohe Klippen genügend Schutz vor den nahenden Wassermassen bieten. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt. Gerade noch rechtzeitig treibt Noahs Insel in die rettende Bucht. Geier Kim bemerkt unterdessen, dass die fremde Insel von Papageien bevölkert ist. Die Vögel plappern ohne Punkt und Beistrich, doch Kims Versuch, sie vor der Flutwelle zu warnen, stößt auf taube Ohren. Ein Experte für schwierige psychologische Fälle muss her. Noah und seine Freunde sind sich einig: Niemand anders als Kummer-Walross kann die Papageien vom Ernst der Lage überzeugen. Einen Haken hat die Sache allerdings. Die Papageien sitzen auf den Klippen, die Klippen sind hoch, das Walross ist schwer und die Flutwelle lässt nicht lange auf sich warten.