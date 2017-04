Asterix & Obelix - Im Auftrag Ihrer Majestät ("Asterix & Obelix - Au service de sa Majesté") Zaubertrank für die Queen!

Bereits zum vierten Mal schlüpft Frankreichs Superstar Gérard Depardieu in seine Paraderolle als Wildschwein-Liebhaber Obelix und reist diesmal mit seinem schlauen Freund Asterix (nach Christian Clavier und Clovis Cornillac übernimmt erstmals Edouard Baer die Rolle), jedoch ohne seinen geliebten Idefix, über den Ärmelkanal, um der Königin der Briten ( Catherine Deneuve im flotten Schottenkaro) im Kampf gegen Julius Cäsar und seine Legionen zu helfen. Die Freude ein paar Römer zu verdreschen wird allerdings dadurch getrübt, dass der junge Lutetier Grautvornix ( Vincent Lacoste ), der verwöhnte Neffe von Häuptling Majestix, mitkommen und endlich zum Manne reifen soll. Ausgerüstet mit einem großen Fass Zaubertrank macht sich das Trio samt dem Berater der Königin, Teefax ( Guillaume Galienne ) auf die Reise. Noch ehe sie sich's versehen, sind sie in einer verrückten Kidnapping-Geschichte verwickelt, müssen sich mit britischen Gepflogenheiten anfreunden, angstsuchende Normannen bekämpfen - und über allem ein verliebter Obelix, der in der gestrengen Miss Macintosh ( Valérie Lemercier aus "Der kleine Nick") die Liebe seines Lebens gefunden zu haben scheint.

Nach den Realverfilmungen • "Asterix und Obelix gegen Caesar" (1999) • "Asterix & Obelix: Mission Kleopatra" (2002) und • "Asterix bei den Olympischen Spielen" (2008) wurden Fans des Comics im Jahre 2012 mit "Asterix & Obelix - Im Auftrag Ihrer Majestät" beglückt. Anne Goscinny, die Tochter des im Jahre 1977 verstorbenen Asterix-Autors René und Rechteinhaberin seines Erbes, betraute Regisseur Laurent Tirard (verfilmte bereits den Jugendklassiker "Der kleine Nick" - basierend auf dem ebenfalls von René Goscinny getexteten Comic) mit der Realisierung des 50-Millionen-Euro teuren Projekts, das als erster französischer Film in 3D in die Kinos kam.

Inhalt

Julius Cäsar greift mit seinen Truppen Britannien an. Von den Briten kommt kaum Gegenwehr. Königin Cordelia schickt daher ihren Gesandten Teefax in das berühmt-berüchtigte, wehrhafte Dorf in Gallien, um Hilfe gegen die Römer zu erbitten. Und so machen sich Asterix und Obelix mit einem Fass Zaubertrank auf den Weg. Allerdings haben sie auch Grautvornix, den nervigen Neffen des Häuptlings, im Schlepptau. Der Auftrag erweist sich schwieriger als erwartet, denn Cäsar hat die furchtlosen Normannen angeheuert.