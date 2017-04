SpongeBob Schwammkopf Es kam aus der Goo-Lagune

Plankton hat eine neue Idee geboren, wie er an die begehrte Kabbenburger-Geheimformel gelangen kann. Mithilfe einer riesigen Blase voller Schmodder will er Bikini Bottom bedrohen und die Herausgabe der Formel erpressen. Bald stehen die Bewohner der Stadt vor einem gigantischen Problem.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)