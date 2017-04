Rush Hour Krumme Geschäfte

Ein Augenzeuge beobachtet den Mord am Assistenten des Bezirkstaatsanwaltes (Doug Savant aus "Desperate Housewives") und wird fortan gejagt. Carter und Lee versuchen den Augenzeugen, einen Graffiti-Sprayer, ausfindig zu machen und entdecken, dass der gefährlichste Unterweltboss in L.A. in die Sache verwickelt ist...

Neue Serie jeden Donnerstag auf ORFeins! Akrobatische Martial-Arts Einlagen kombiniert mit bissigem Humor und pointierten Dialogen: In der temporeichen Serienadaption der Spielfilmreihe "RUSH HOUR" müssen sich der unkonventionelle Det. Carter aus L.A. und sein überkorrekter Kollege Det. Lee aus Hongkong zwecks gemeinsamer Ermittlerarbeit zusammenraufen.



Die Serie basiert auf der höchst erfolgreichen dreiteiligen "Rush Hour"-Spielfilmreihe (1998 - 2007) mit Jackie Chan und Chris Tucker als ungleiches Cop-Gespann in Los Angeles. Die Pilotfolge der 13-teiligen ersten Staffel von "Rush Hour" startete auf dem Networksender CBS am 31. März 2016 und wurde von niemand Geringerem als Filmregisseur Jon Turteltaub ("Das Vermächtnis der Tempelritter") inszeniert. Die atemberaubende Stuntkoordination der Serie wurde mit einer Emmy-Nominierung geehrt.