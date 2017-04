Straw Dogs - Wer Gewalt sät ("Straw Dogs")

Inhalt

Drehbuchautor David Sumner zieht mit seiner Frau Amy, einer erfolgreichen Schauspielerin, von L.A. in die scheinbar idyllische Kleinstadt Blackwater im Süden Mississippis. Kaum haben sie das Haus von Amys verstorbenen Eltern bezogen, knüpfen die beiden rasch Kontakt zu den Bewohnern. Amys Ex-Freund Charlie zeigt jedoch immer noch Interesse an Amy. Er und seine Football-Kumpels lassen David bei jeder Gelegenheit spüren, dass sie ihn für verweichlicht halten. Aus Sticheleien werden handfeste Übergriffe, bis die Situation schließlich eskaliert.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)