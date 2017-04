Cougar Town Der Nackttag

Wade und Laurie beschließen nun endgültig zusammen zu ziehen. Alle wissen davon, nur nicht Travis, der seit langem in Laurie verliebt ist. Um es ihm so schonend wie möglich beizubringen, ruft Jules die Gruppe zusammen. Inzwischen führen Jules und Grayson einen Nackttag ein, um ihr Sexleben wieder zu verbessern. Das macht jedoch alle ein wenig nervös.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)