Malcolm mittendrin Der Schönheitswettbewerb

Malcolm und seine Brüder melden ihre Mutter zum Spaß beim 'Mrs.Tri-County'-Schönheitswettbewerb an. Nachdem Lois von den Mitkandidatinnen nicht die geringste Siegeschance eingeräumt wird, erwacht ihr Ehrgeiz. Sie nimmt die Herausforderung an. Indes stellt Reese fest, dass er, gemessen an der wissenschaftlichen Formel für Schönheit, ein wahrer Adonis ist.