How I Met Your Mother Weicheier

Doug, Barmann im MacLaren's, ist bekannt für seine Loyalität gegenüber Stammkunden. Unverhofft kommen auch Marshall, Lily, Ted, Robin und Barney in den Genuss seiner speziellen Dienstleistungen: Als eines Tages ihr Stammtisch besetzt ist und Doug die dort sitzenden Gäste vertreibt, sind die Tischbesetzer nicht gewillt, dies so einfach hinzunehmen. Kurzerhand verabreden sie sich mit Doug zu einer Schlägerei, an der sich auch Ted, Barney und Marshall beteiligen sollen.