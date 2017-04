The Big Bang Theory Tritte unter dem Tisch

Amy soll für die Dauer eines Forschungsprojekts an Sheldons Uni wechseln. Zunächst ist Sheldon sehr angetan, schließlich bedeutet dies, dass er fortan bequem mit Amy zur Arbeit fahren kann, anstatt auf Leonards Chauffeurdienste angewiesen zu sein. Doch das ändert sich, als ihm Howard einredet, dass sich Amys ständige Nähe negativ auf ihr Verhältnis auswirken könnte. Aber nicht nur in Sheldons Beziehung, auch in seiner eigenen sorgen Howards Bedenken alsbald für mächtige Turbulenzen.