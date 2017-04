Der rosarote Panther ("Pink Panther") Pointenreiches Remake des Slapstick-Klassikers

Als ein weltbekannter Fußball-Coach während eines Länderspiels heimtückisch mit einem Giftpfeil ermordet und dann auch noch sein Ring mit dem legendären Pink-Panther-Diamanten gestohlen wird, beauftragt Inspektor Dreyfus (ein glänzend aufgelegter Kevin Kline ) den schusseligen Inspektor Clouseau ( Steve Martin ), der in der tiefsten Provinz Frankreichs sein ereignisloses Dasein als Dorfgendarm fristet. Der schlaue Dreyfus plant nämlich, den Fall bei erfolgreicher Aufklärung an sich zu reißen und sich so die Lorbeeren einzuheimsen. An Clouseaus Seite stellt Dreyfus den erfahrenen Kommissar Ponton ( Jean Reno ), der mit stoischer Ruhe die vielen Torheiten von Clouseau über sich ergehen läßt. Die chaotische Jagd nach dem Mörder führt das ungleiche Team, ergänzt durch die Talente der hilfsbereiten Sekretärin Nicole, ( Emily Mortimer ) von Paris über Prag, nach Rom und schließlich bis nach New York.

Jean Reno

Im Bild: Jean Reno als Kommissar Niemans in "Die purpurnen Flüsse 2" (c)ORF/Tobis Film

Der vielseitige Mime mit schillerndem Background wurde mit Filmen wie "Im Rausch der Tiefe"(1989) und "Leon - der Profi"(1994) weltberühmt. Geboren als Juan Moreno y Herrera Jiménes als Sohn spanischer Franco-Gegner am 30. Juli 1948 in Casablanca, Marokko, ließ er sich nach Ende seines französischen Militärdienstes in Paris nieder und begann die Schauspielerei zu studieren. Wegen seiner hünenhaften Statur wurde der 1,88m große Darsteller am Anfang seiner Karriere gerne als Bösewicht gecastet. Doch sein Schauspieltalent erlaubt ihm bald, die Stereotype zu durchbrechen und in vielseitigen Rollen zu brillieren - vom romantischen Typen wie in "Jet Lag" mit Juliette Binoche über Comedy-Rollen in "Der rosarote Panther" bis hin zum harten Actionhelden in "Ronin". Dazwischen scheinen ihm besonders Kommissar-Rollen zu liegen, wie in der Komödie "French Kiss", in der kontroversen Verfilmung des Dan-Brown-Bestsellers "Der Da Vinci Code - Sakrileg"(2006) oder als Commissaire Niemans in der "Purpurnen Flüsse"-Reihe. Im Kino sah man ihn zuletzt in der Bestsellerverfilmung "Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück"(2014).



PRIVATES:

Nach zwei gescheiterten Ehen und vier Kindern ist der 67-jährige Schauspieler seit Juli 2006 mit dem um 23 Jahre jüngerem Starlet Zofia Borucka verheiratet und lebt mit ihr und ihrem gemeinsamen Kind (geboren 2009 in New York) in Paris. Zu seiner Hochzeit bestimmte er nebst dem damaligen französischen Innenminister und ehemaligen Staatschef Nicholas Sarkozy auch seinen Ko-Star aus "Purpurne Flüsse 2", Johnny Hallyday als Trauzeugen.