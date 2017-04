Malcolm mittendrin Burning Man

Malcolm und Reese wollen unbedingt auf das Burning Festival gehen, von dem sie sich ein Wochenende Freiheit in der Wüste mit jeder Menge Alkohol und leicht bekleideten Frauen erwarten. Malcolms geschliffener Rhetorik ist es zu verdanken, dass Lois tatsächlich zustimmt. Sie hält die Idee sogar für so gut, dass die ganze Familie an dem Happening teilnimmt. Während Hals Spießigkeit von den ausgeflippten Festival-Besuchern für Performance-Kunst gehalten wird, verliebt sich Malcolm in eine Schamanin.