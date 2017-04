Hot In Cleveland Skandal!

Elka steckt in der Klemme! Der Polizei kommen die Umstände, unter denen der Bürgermeister sein Leben verlor, seltsam vor. Bald schon nehmen die Cops Elka ins Visier. Bob und Joy sollen sich um die Angelegenheit kümmern, um einen Skandal zu verhindern. Auch das Schicksal von Victorias neuer Serie hängt an einem seidenen Faden: Ein Testpublikum soll über den Fortgang der Produktion entscheiden. Doch dem Schauspiel einfach nur tatenlos seinen Lauf zu lassen, dazu ist Victoria nicht imstande.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)