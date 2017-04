Hot In Cleveland Eine Hochzeit und ein Todesfall

Bob will heiraten. Anders als von Joy gehofft, soll jedoch nicht sie die Glückliche sein, sondern Bobs alte Bekannte aus Kanada. Erst bricht für Joy eine Welt zusammen. Schließlich aber reißt sie sich wieder zusammen und beschließt, um Bob zu kämpfen. Indes unterhält Elka eine Affäre mit dem Bürgermeister. Als dieser überraschend in ihrem Bett verstirbt, beerbt ihn ausgerechnet Elka in seiner politischen Funktion.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)