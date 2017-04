Turbulenter Roadtrip mit Starbesetzung

In dem chaotischen Familienausflug der etwas anderen Art von Regisseur Rawson Marshall Thurber ("Voll auf die Nüsse") versuchen Jennifer Aniston und ihr "Kill the Boss"-Kollege, 'SNL'-Comedian Jason Sudeikis als biedere Familie getarnt, eine Riesenladung Marijuana von Mexiko in die USA zu schmuggeln. Dass dabei allerlei schief laufen kann, dafür sorgen vier Drehbuchautoren, die bereits an Komödien wie "Wedding Crashers" oder "Sex Drive" ihr Talent für Slapstick mit Herz gezeigt haben.



MTV-Nominierung für Jennifer Aniston

Neben dem bestens eingespielten Paar Aniston-Sudeikis punktet die Komödie mit beherzten Darstellungen ihrer beiden 'Schein'-Kinder Emma Roberts ("American Horror Story") und Will Poulter ("The Revenant"). "Hangover"-Star Ed Helms als gelackter Drogenzulieferer Brad ist kaum wiederzuerkennen und eine makellos trainierte Jennifer Aniston zeigt als Stripperin Rose viel nackte Haut. Für ihren Auftritt in sexy Unterwäsche gab's sogar eine MTV-Movie-Award-Nominierung für 'Best Shirtless Performance' im Jahre 2014