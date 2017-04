Disneys Die 7Z Sir Jauleviel und die Gans / Lordchen braucht 'ne Pause

Sir Jauleviel und die Gans

Königin Höchstangenehm liebt ihren Hund 'Sir Jauleviel' über alles. Das bleibt auch den Düsterlichs nicht verborgen. Um von Ihrer Hochheit den Schlüssel für ihr Schloss zu erpressen, entführen die zwei kurzerhand den verwöhnten Vierbeiner. Bald schon macht ihnen Sir Jauleviel jedoch das Leben zur Hölle.



Lordchen braucht 'ne Pause

Der treue Diener der Königin, Lord Steifgefäß, bricht sich das Bein. Um sich zu schonen, soll er eine Weile bei den sieben Zwergen wohnen. Weil von Erholung dort allerdings keine Rede sein kann, wünscht sich Lord Steifgesäß sehnlichst zurück ins Schloss. Dort vertritt ihn derweil Zwerg Brummbär und bringt die Königin auf die Idee, Steifgesäß' Gemächer renovieren zu lassen. Als Steifgesäß beobachtet, wie die Königin all seine Möbel entsorgen lässt, glaubt er irrtümlich, er hätte seinen Job nun endgültig an Brummbär verloren.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)