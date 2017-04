The Big C Reise nach Jerusalem

Endlich hat Cathy ihren ersten Termin bei ihrem neuen Arzt Dr. Sherman. Sie ist ganz aufgeregt, als sie im Wartezimmer von einer neuen, vielversprechenden Krebsstudie erfährt. Zu ihrer großen Enttäuschung teilt ihr Dr. Sherman mit, dass in der Studie kein Platz mehr für sie ist. In der Zwischenzeit erfährt Rebecca, dass sie ein Mädchen erwartet. Sie möchte ihrer Tochter den Namen Cathy geben. Die große Cathy ist davon allerdings alles andere als begeistert.





(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)