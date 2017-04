Glee I kissed a Girl and I liked it

Der neue Schulsprecher ist gewählt. Als herauskommt, dass die Wahl zugunsten von Kurt manipuliert wurde, droht Direktor Figgins damit, Kurt zu suspendieren. Rachel kämpft mit Gewissensbissen, schließlich war sie es, die Kurt unüberlegterweise in diese missliche Lage gebracht hat. Ein Geständnis könnte Rachels Traum von einer Zukunft am NYADA-College platzen lassen. Indes versucht Finn Santana zu zeigen, dass der Glee-Club voll hinter ihr steht und sie nicht dafür verurteilt, dass sie homosexuell ist. Hauptdarsteller Matthew Morrison (Will Schuester)

Lea Michele (Rachel Berry)

Cory Monteith (Finn Hudson)

Jane Lynch (Sue Sylvester)

Chris Colfer (Kurt Hummel)

Dianna Agron (Quinn Fabray)

Regie Tate Dovovan