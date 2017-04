Justified Organhandel

Nachdem der Versuch, an Mags' Geld heranzukommen, gescheitert ist, greift Pfleger Lance zu Plan B. Er entnimmt Dewey dessen Nieren und erpresst ihn: Innerhalb weniger Stunden soll Dewey so viel Geld wie möglich rauben, danach bekommt er seine Niere wieder zurück. Nach Devils Verrat sucht Boyd das Gespräch mit dessen Auftraggeber Robert Quarles.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)