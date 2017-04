Aus Liebe zum Käse

Zwerg Brummbär ist völlig aus dem Häuschen: Der lang ersehnte Käsetag in Jollywood steht wieder vor der Tür. Brummbär liebt Gorgonzola über alle Maßen! Versehentlich nimmt er aus der Mine jedoch den Liebesstein mit. Durch dessen magische Wirkung schmelzen sogleich alle Frauenherzen dahin und wollen Brummbär nicht mehr von der Seite weichen. Sogar Hildy Düsterlich ist plötzlich ganz vernarrt in den alten Griesgram und hindern ihn daran, seinen heißgeliebten Käse in Sicherheit zu bringen.



Das gemeine Orgelspiel

So ein Pech! Die Orgel von Königin Höchstangenehm geht kaputt. Um die Dorfbewohner auch weiterhin mit einem Aufweck- und Schlaflied erfreuen zu können, braucht Ihre Majestät dringend Ersatz. Tatsächlich ist eine neue Orgel schnell gefunden, doch ihr Einsatz erweist sich als höchst riskant. Die Düsterlichs haben einen Mechanismus eingebaut. Sobald Königin Höchstangenehm den fünften Ton anschlägt, wird ganz Jollywood versteinert!



(In Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)