Disneys Die 7Z Spieglein, Spieglein / P. der Gro├če

Spiegelein, Spieglein

Ein Zauberspiegel sagt Königin Höchstangenehm jeden Tag, dass sie die Schönste im ganzen Land ist. Auch Hildy träumt von einem Spiegel, der sie tagtäglich in den Himmel lobt. Ihr treuer Gatte Grim soll ihn als Beweis seiner Liebe für Hildy besorgen. Gesagt, getan. Wie sich herausstellt, ist Hildys Exemplar jedoch nicht gerade ein großer Freund von Komplimenten.



P. der Große

Es ist Himmelseimerbahn-Festtag! Damit Königin Höchstangenehm bei der Veranstaltung eine gute Figur macht, schenken ihr die sieben Zwerge einen goldenen Himmelseimer. Während Hildy sogleich ganz versessen darauf ist, sich das gute Stück unter den Nagel zu reißen, verliebt sich der schüchterne Zwerg Pimpel unsterblich in die Königin. All seine Annäherungsversuche gehen jedoch grässlich daneben. Verkleidet als 'P. der Große' wird er schließlich dann aber doch noch zum Helden.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)