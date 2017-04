Die Schlümpfe Die Lebkuchenschlümpfe / Das Geheimnis des Dorfbrunnens

Die Lebkuchenschlümpfe

Es kann doch nicht so schwer sein, den Backwettbewerb zu gewinnen. Schlaubi ist zuversichtlich, hat er doch ein Rezept aus Papa Schlumpfs Zauberbuch. Natürlich kommt alles anders als geplant.



Das Geheimnis des Dorfbrunnens

Clumsy ist ein bisschen leichtgläubig und nur so ist es zu erklären, dass er nun schon Tag und Nacht beim Dorfbrunnen sitzt. Er wartet auf den richtigen Moment, um seinen geheimen Wunsch auszusprechen, der sogleich in Erfüllung gehen wird. Wer ihm wohl diesen Schwindel auf die Nase gebunden hat? Richtig - Gargamel.