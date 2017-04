Soko Donau Asche zu Asche

Ein Häufchen Asche ist alles, was von einem Bestattungsunternehmer in seiner Villa aufgefunden wird. Zurück bleiben seine Haushälterin, sein Geschäftsführer und seine drei Halbgeschwister.



Bevor Beck und Wohlfahrt das Rätsel um seine Überreste lösen können, finden sie die nächste Tote, verbrannt in ihrem Autor vor. Ein Rachefeldzug? Ein Serienmörder? Oder doch eine Macht aus dem Jenseits?



Koproduktion Satel/Almaro/ORF/ZDF