Hot In Cleveland Die Schlussmacher

Melanies Freund Jack haftet wie eine Klette an ihr. Als die Grenze des Erträglichen erreicht ist, lässt sich Melanie von Frankie Tipps geben, wie sie die leidliche Beziehung am besten beenden könnte. Indes erhält Victoria Besuch von ihrem Vater Alex, einem arbeitslosen Schauspieler. Angeblich ist er sterbenskrank und hat nur noch drei Monate zu leben. Durch diese Notlüge hofft er, mit Victorias Hilfe eine allerletzte Traumrolle zu ergattern.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)