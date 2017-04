Christoph Feuerstein blickt in seinen Reportagen in die Abgründe der menschlichen Seele. Dabei interessieren den mehrfach ausgezeichneten Journalisten Täter-Opfer-Konstellationen ganz besonders. Seit 2007 präsentiert der Vorarlberger das wöchentliche ORF-Magazin "Thema". Seine Interviews mit Natascha Kampusch, die 1998 entführt wurde und acht Jahre später flüchten konnte, gingen um die Welt. Aktuell beschäftigt sich Christoph Feuerstein mit der Interaktion in sozialen Netzwerken. Stermann und Grissemann sprechen am Dienstag mit "Thema"-Moderator Christoph Feuerstein über Hass im Netz.



Für ihre Musik erfand die Band 5/8erl in Ehr'n ein eigenes Genre: Wiener Soul. In Kürze erscheint mit "Duft der Männer" das fünfte Album von Max Gaier (Gesang), Miki Liebermann (Gitarre), Hanibal Scheutz (Kontrabass), Bobby Slivovsky (Gesang) und Clemens Wenger (Akkordeon, Rhodes, Klavier). 5/8erl in Ehr'n haben keine Scheu davor, die aktuelle politische Lage in ihre Songs einfließen zu lassen. So nennt sich die aktuelle Single "Cheesy Kern": "Bundesbahnblues gibt es nimma, James Bond im Kern a Gewinner. Kanzleramt - Candle - Light - Dinner, weu Regenbogen geht immer. Cheesy, du schaust guat aus". Was haben 5/8erl in Ehr'n gegen den Bundeskanzler? Die beiden Frontmänner Max Gaier und Bobby Slivovsky geben am Dienstag in Willkommen Österreich Auskunft.



Mit Wiener Soul geht die Sendung zu Ende. 5/8erl in Ehr'n sprechen nicht nur über ihre neue Single, sie stellen "Cheesy Kern" selbst auf der WÖ-Showbühne vor.