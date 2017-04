Cougar Town Der Traumjob

Als Jules bereits zum sechsten Mal vergeblich versucht, dasselbe Haus an die gleichen Interessenten zu verkaufen, hat sie genug von ihrem Job. Sie will von nun an mit Grayson in der Bar zusammenarbeiten, wofür sie ihn jedoch mit Sex bestechen muss. Bobby verkauft illegal Burger aus seinem Wohnwagen. Dank Ellies Talent als schrille 'Burger Bitch' stehen die Kunden bald Schlange - was dann auch die Polizei anlockt.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)